Neuer Bewohner: Kragenbär Franz ist im Augsburger Zoo angekommen

Der einjährige Kragenbär und ein Weibchen sollen für knapp zwei Jahre in Augsburg bleiben, bevor sie in einen anderen Tierpark ziehen. Was das neue Gehege bietet.

Im Augsburger Zoo gibt es einen neuen Bewohner. Der einjährige Kragenbär Franz kommt aus dem Tierpark Dessau. Misha, ein Weibchen aus dem tschechischen Zoo Chleby, soll ebenfalls bald in Augsburg eintreffen. Die Kragenbären werden für etwa zwei Jahre im Augsburger Zoo bleiben, bevor sie in den Tierpark Görlitz weiterziehen. Hintergrund ist, dass das dortige Bärengehege noch umgebaut werde, erklärt Thomas Lipp vom Augsburger Zoo. Deshalb habe man angeboten, die Tiere für den Zeitraum aufzunehmen. Für die neuen Bewohner sei im kürzlich wiedereröffneten neuen Gehege einiges geboten.

Kragenbär Franz ist am Mittwoch in Augsburg angekommen. "Ihm geht es sehr gut", sagt Lipp. Er habe die erste Nacht ruhig geschlafen und beginne, Vertrauen zu seinem Pfleger aufzubauen. Es brauche aber noch etwas Zeit zur kompletten Eingewöhnung, damit er auch auf das Außengehege dürfe, so Lipp. In wenigen Wochen kommt zudem ein weiterer Kragenbär in den Augsburger Zoo. Das zweijährige Weibchen Misha wird Franz Gesellschaft leisten. Die Zoogäste freuen sich schon auf die Neuankömmlinge. So schreibt eine Frau auf der Facebook-Seite des Zoos: "Herzlich Willkommen, lieber Franz!"

Kragenbären sollen bis zum Frühjahr 2026 im Augsburger Zoo bleiben

Der Zeitpunkt für die Aufnahme der Tiere passt laut Lipp gut, erst vor kurzem seien die Umbauarbeiten des Bärengeheges abgeschlossen worden. Die Betonflächen seien mit einem Substrat überschüttet worden, darin könnten Franz und Misha künftig buddeln. Außerdem gebe es nun ein Klettergerüst sowie einen Schüttelbaum, von dem Leckereien für beide herabfielen, so Lipp. An Beschäftigungsmöglichkeiten werde es den Kragenbären demnach nicht mangeln.

Die Kragenbären werden nun bis voraussichtlich Frühjahr 2026 im Augsburger Zoo bleiben, sagt Lipp. Bis dahin sei das Gehege in Görlitz fertiggestellt und der Winter vorüber. Kragenbären halten in der Regel von November bis April Winterruhe. Der Zoo plant, anschließend syrische Braunbären nach Augsburg zu holen, diese sollen langfristig bleiben. Mit der Ankunft von Franz und Misha füllt sich ein weiteres, zuvor leerstehendes Gehege wieder. Mitte März waren bereits die Löwen Dunay und Altai in Augsburg angekommen.

