Neues Corona-Denkmal im Wittelsbacher Park: "Einsamkeit schmerzt"

Das Denkmal "Ein junger Wald aus Weiden" soll im Wittelsbacher Park an die Corona-Zeit erinnern. Mehrere Augsburger Schulen sind an dem Denkmal beteiligt.

Augsburg erhält ein Corona-Denkmal im Wittelsbacher Park, um an die Verstorbenen zu erinnern und gleichzeitig zu zeigen, wie schwer diese Zeit für viele Kinder und Jugendliche war. Die Idee stammt von Bildhauer Sascha Kempter und der Künstlerin Mona Schafitel und wurde zusammen mit mehr als 80 Schülerinnen und Schülern umgesetzt. Schafitel betont, für sie sei das ein wichtiges Anliegen gewesen: "Während der Corona-Zeit sind die Kinder zu wenig beachtet worden, so konnten sie ihre Verletzungen ausdrücken."

Von 21 Einreichungen hat sich ein Auswahlgremium für die Installation, die am Mittwoch neben dem Rudolf-Diesel-Gedächtnishain eingeweiht wurde, entschieden. Jedoch ist das Denkmal kein gewöhnliches. Es besteht aus etlichen Weidenästen, die wellenförmig nebeneinander im Boden eingepflanzt wurden und durch weiße bemalte und beschriebene Fahnen verbunden sind.

Das Denkmal wurde am Mittwoch eingeweiht. Foto: Silvio Wyszengrad

Corona-Denkmal: Augsburger Schüler schreiben ihre Wünsche auf Fahnen

Gleich drei Schulen haben bei der Umsetzung mitgemacht: die Agnes-Bernauer-Schule, die Mädchenrealschule St. Ursula und das Rudolf-Diesel-Gymnasium. Die Kinder versuchten zu beantworten, wie sie die Corona-Zeit erlebt haben. In sogenannten "Haikus", also japanischen Kurzgedichten, brachten sie ihre Gefühle zum Ausdruck. Eine Schülerin brauchte nur zwei Worte: "Einsamkeit schmerzt." Die Beteiligten schrieben ihre Wünsche auf die Fahnen und schnitzten die Gedichte in die Rinde der Weidenäste. Diese sollen repräsentativ für die "Narben" stehen, die durch die Pandemie bei vielen entstanden sind. Mit der Zeit werde der Baum wachsen und die Einkerbungen würden verschwinden, erklärt Sascha Kempter. Er sei sich bewusst, dass die Frage aufkomme, wie so etwas Vergängliches als Denkmal fungieren könne.

Die Idee ist, dass sich das Denkmal mit der Zeit weiterentwickelt und verändert. Es soll nach Wunsch des Künstler-Duos ein lebendiger Ort sein, der zum Gedenken einlädt. Dazu werde eng mit der Selbsthilfegruppe für Angehörige von Corona-Verstorbenen zusammengearbeitet, sagt Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger.

Die Schülerinnen und Schüler hinterließen am Denkmal ihre Wünsche. Foto: Silvio Wyszengrad

Öffentliches Gespräch im Wittelsbacher Park

Die wellige Form erinnert also nicht nur an die Corona-Wellen, sondern soll laut Schafitel für Bewegung und Veränderung stehen. Am kommenden Sonntag, 23. Oktober, um 14 Uhr lädt das Künstler-Duo Augsburgerinnen und Augsburger zum öffentlichen Gespräch beim Denkmal im Wittelsbacher Park ein.