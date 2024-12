Vietnamese öffnet in der ehemaligen Lustküche

Die Lustküche galt viele Jahre lang als beliebtes Speiselokal in der Augsburger Altstadt. Ende 2023 kam das Aus. Das Restaurant am Mittleren Lech stand längere Zeit leer. Nun gibt es einen Neustart. Ein vietnamesisches Lokal ist eingezogen. Trinh Gia lautet der Name.

Die Betreiber sagen: „Wir stehen für eine moderne asiatische Küche, die Tradition und Innovation miteinander verbindet.“ Die Gerichte seien von den Aromen Asiens inspiriert. Man möchte sich als kreatives und abwechslungsreiches Restaurant präsentieren. Geblieben ist der Wintergarten, der dem Lokal einen besonderen Charme verleiht. Im Sommer gibt es einen Biergarten.

Geöffnet ist das Lokal täglich von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr. Am Dienstag ist Ruhetag. (möh)