Neujahrsempfang: Bürgerliche Mitte kritisiert "ideologische Brechstange" der Stadtregierung

Plus Beim Neujahrsempfang der Bürgerlichen Mitte wird die Verkehrspolitik der Augsburger Stadtregierung ins Visier genommen. Die Politiker appellieren, auch an die Autofahrer zu denken.

Von Ina Marks

Die Bürgerliche Mitte sieht sich als eine konstruktive Opposition der Stadtregierung in Augsburg. Das betonte auf dem Neujahrsempfang Lars Vollmar ( FDP), Vorsitzender der Fraktion, die aus Freien Wählern, Pro Augsburg und FDP besteht. "Wir meckern zwar auch viel, sagen aber auch, wenn etwas gut läuft und bringen uns ein." Keinen Hehl machten er und die Mitglieder vor den rund 200 Gästen im Rathaus daraus, dass sie mit der aktuellen Verkehrspolitik der schwarz-grünen Stadtregierung nicht einverstanden sind.

Durch die vertragliche Einigung der Stadtregierung mit den Initiatoren des Radbegehrens "Fahrradstadt jetzt" müsse die Stadt Forderungen erfüllen, die gegen die Autos gemacht seien, so Vollmar. Er sprach sich für die Förderung des Radverkehrs aus, "aber nicht auf Kosten anderer." Der FDP-Stadtrat kritisierte das Vorhaben, in der Innenstadt 550 Parkplätze für Autos zu beseitigen. Das bereite Menschen von außerhalb Schwierigkeiten in die Stadt zu gelangen.

