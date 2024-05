"Nie wieder": Bürger setzen Zeichen gegen Faschismus

Auf dem Rathausplatz erinnerten am Mittwochabend rund 80 Menschen an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie hatten eine klare Botschaft.

Rund 80 Menschen sind am Mittwochabend auf dem Rathausplatz zusammengekommen, um an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 zu erinnern. Organisiert wurde die Kundgebung zum " Tag der Befreiung vom Faschismus" vor 79 Jahren von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Augsburg, der anschließende Demonstrationszug durch die Innenstadt stand unter der Leitung der Gruppe "Offenes Antifaschistisches Treffen Augsburg".

In den Redebeiträgen verschiedener Gruppen hieß es unter anderem, man müsse weiter an die Geschichte und das Leid der Verfolgten des Naziregimes erinnern, um neue Verbrechen zu verhindern. Eine Sprecherin des Regionalverbands der Sinti und Roma sagte: "Wir stehen hier gemeinsam für ein Nie wieder." Es sei die Pflicht der Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie im Land zu stärken.