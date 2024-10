„Noch nie erlebt“: Wie Dutzende Tauben ein Augsburger Mietshaus in Beschlag nehmen

Jochen Plunger ist ratlos. Der Vorstand des Wohnungsunternehmens Neue Heimstätte hat im Augsburger Stadtteil Haunstetten ein Taubenproblem. Und keine Aussicht auf Besserung. „Ich kann mir nicht erklären, woher die Tauben kommen - nach meinem Wissen füttert hier niemand die Vögel und trotzdem sind sie da“, sagt er. Rund 50 der Tiere haben sich ein Mietshaus am Südmäder Weg als Wohnstätte auserkoren - mit entsprechender Verschmutzung der Umgebung. Beim Tierschutzverein Augsburg kennt man Probleme wie dieses. Und hat zumindest eine Idee, wie man der Tauben Herr werden könnte.

Vor rund zweieinhalb Monaten waren die Tiere plötzlich da. Und sie werden immer mehr, berichtet Plunger. Sie sitzen zumeist unter dem Dach eines Wohnblocks und verschmutzen den Gehweg und Eingangsbereich des Hauses. Immer wieder erheben sie sich auch in die Lüfte und lassen sich dann auf dem Dach einer der umliegenden Wohnblöcke nieder. Mieter Peter Stadler, der in besagtem Haus wohnt, ärgert sich über die Vögel. „Ich kann nicht mal meine Einkäufe vor der Eingangstüre abstellen, um aufzuschließen, weil alles mit Kot verschmutzt ist“, so der Mann. Die Vögel säßen auch auf seinem Balkon und legten dort ihre Eier ab. „Ich wohne hier seit 50 Jahre und es gab immer ein paar Tauben. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt der Mieter.

In Augsburg ist der Tierschutzverein für die Tauben zuständig

In Augsburg ist der Tierschutzverein für die Taubenpopulation zuständig. In der Stadt gibt es ein Stadttaubenkonzept, welches der Verein betreut. Basis des Konzeptes sind betreute Taubenschläge, in denen die Tiere ihre Eier ablegen. Die Eier werden dann gegen Kunststoffeier ausgetauscht, um die Population im Griff zu behalten, erklärt Tierschutzverein-Chefin Anna Gaßner. Zwölf solche Schläge gibt es in Augsburg, davon zwei Taubentürme, die restlichen Schläge sind in öffentlichen Gebäuden wie dem Rathaus, der Stadtmetzg oder der Grottenau untergebracht.

Icon Vergrößern Peter Stadler ärgert sich über den Taubenkot vor der Haustüre. Foto: Anna Kondratenko Icon Schließen Schließen Peter Stadler ärgert sich über den Taubenkot vor der Haustüre. Foto: Anna Kondratenko

Im Verwaltungsgebäude leben unter dem Dach rund 200 Tauben. Auf dem Rathausplatz und den umliegenden Straßen sind sie kaum anzutreffen. „Die Tiere bleiben viel lieber in ihrem Taubenschlag sitzen und halten sich dort fast den ganzen Tag auf“, erklärt Gaßner. In Regalen unter dem Dach liegt Nest neben Nest, fast alle enthalten mehrere Eier. Wenn man die Eier in die Hand nimmt, merkt man, dass fast alle Attrappen sind. Zweimal die Woche kommen Ehrenamtliche hier herauf, entnehmen Eier und kontrollieren, ob noch genug Futter vorhanden ist. Die Kontrolle der Taubenpopulation lässt sich die Stadt einiges kosten - rund 90.000 Euro kostet der Unterhalt der Taubenschläge im Jahr, von denen die Stadt mit 85.000 Euro den Hauptanteil trägt. „Es ist eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung“, weiß Gaßner. Der Schutz und die Reinigung der öffentlichen Gebäude gegen die Kosten der Taubenschläge. „Es scheint für die Stadt wirtschaftlich zu sein“, so Gaßner.

Die Stadt unterhält Taubenschläge in öffentlichen Gebäuden

„Die Stadt unterhält nur Taubenschläge in öffentlichen Gebäuden“, erklärt Gaßner. Privatleute müssten sich selbst um eine Lösung kümmern. Was nicht ganz einfach sei, weil Tauben extrem ortstreu seien und dort blieben, wo es ihnen einmal gefällt. „Man kann mit Netzen arbeiten und die Lücken unter dem Dach, wo sich die Tauben niederlassen, zu machen“, ist ihre Erfahrung. Allerdings bringe dies regelmäßig Folgekosten mit sich und müsse kontrolliert werden, damit die Tauben keine Lücken finden.

Tatsächlich rät der Tierschutzverein auch privaten Wohnbauunternehmen, einen Taubenschlag anzulegen, wenn das Problem aus dem Ruder läuft. Dazu müsse man zunächst herausfinden, wo die meisten Tauben leben, weil entfernte Taubenschläge von den Tieren nicht angenommen würden. Dann brauche man einen Raum, der gut betreut werden kann und in dem das Futter beispielsweise vor Mäusen und Ratten sicher sei. „Als Taubenschlag eignet sich ein Dachboden, aber es kann genauso gut ein Gartenhaus sein“, weiß die Expertin. Wichtig sei, dass der Taubenschlag zweimal die Woche kontrolliert werde und die Eier ausgetauscht würden.

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg rät zu Vergrämungsmaßnahmen an den Bauwerken, die von Schädlingsbekämpfern durchgeführt werden könnten. Sollten dem Gesundheitsamt Taubenfütternde bekannt gemacht werden, werde dies dem Ordnungsdienst gemeldet, denn das Füttern von Tauben ist in Augsburg verboten.