NS-Opfer Otto Hett starb auf dem Weg ins KZ: So wird an ihn erinnert

Am 24. Juli 1944, vor 80 Jahren, wurde Otto Hett von der SS erschossen. Am Vorabend des Jahrestags lud das Peutinger-Gymnasium, dessen Absolvent der gebürtige Augsburger war, zur Gedenkveranstaltung. Unterstützt wurde die Schule durch die Erinnerungswerkstatt München, die Stadt Augsburg und den Ärztlichen Kreisverband. Am Morgen darauf wurde am früheren Wohnort des Ermordeten, der Konrad-Adenauer-Allee 53 (damals noch Kaiserstraße), ein Erinnerungsband enthüllt.

