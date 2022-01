Augsburg

vor 20 Min.

OB Eva Weber fürchtet: Augsburg wird ohne Bahnausbau abgehängt

ICE bei der Einfahrt in den Augsburger Hauptbahnhof: Darüber, wo die Züge künftig zwischen Augsburg und Ulm fahren sollen, gibt es in der Region viele Debatten.

Plus Oberbürgermeisterin Eva Weber betont die Wichtigkeit einer Erweiterung der Strecke nach Ulm. Andernfalls drohe Augsburg ein Desaster bei der Fernverkehrsanbindung.

Oberbürgermeisterin Eva Weber und Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (beide CSU) haben am Donnerstag nochmal eindringlich für einen Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm geworben. Wenn man nun das Paket des Bundesverkehrswegeplans aufschnüren wolle und am Ausbau – egal auf welcher Trasse – zweifle, riskiere man jahrzehntelange Verzögerungen, so Hübschle. Wie berichtet hatte die SPD zuletzt gefordert, den Ausbau mit insgesamt vier Gleisen nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Womöglich brauche es gar keine Fahrzeitverkürzung für ICE auf 26 Minuten, sondern 30 Minuten reichten zum Einhalten des künftigen Deutschlandtakts der Bahn, so SPD-Stadtrat Dirk Wurm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen