Augsburg

vor 41 Min.

OB Eva Weber im Interview: "Minderheiten sind oft ganz schön laut"

Plus Das zweite Jahr als „Corona-OB“ liegt hinter Eva Weber. Warum sie jetzt entspannter ist, wie sie mit Kritik aus den eigenen Reihen umgeht – und warum sie die Grünen als wichtige Impulsgeber sieht.

Frau Weber, Ihr zweites Jahr als „Corona-Oberbürgermeisterin“ ist fast zu Ende. Dennoch wirken Sie entspannter als noch im Dezember vor einem Jahr. Täuscht der Eindruck?



Eva Weber: Nein, man hat jetzt ja auch schon vieles gesehen. Die Zeit letztes Jahr im Oktober war sicherlich die, in der ich am meisten gelernt habe, in der ich für mich selbst auch vieles umgestellt habe. Dementsprechend waren wir dieses Jahr gut vorbereitet, ob es nun ums Testen ging oder ums Impfen oder die Kontaktnachverfolgung mit digitalen Apps. Da waren wir in Augsburg überall ganz vorne mit dabei. Diese Dinge sind gut von mir gemanagt worden, dementsprechend ist vieles jetzt im Fluss. Da kann ich doch auch entspannter sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen