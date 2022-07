Augsburg

vor 16 Min.

Oberbürgermeisterin Weber macht Streit um Sportkind-Monitore zur Chefinnensache

Plus Die Oberbürgermeisterin schaltet sich in den Streit um Sportkind ein. Sie will ein Aus des Geschäfts in Augsburg verhindern. Der Handelsverband fordert ein Umdenken.

Es ist eine Erfolgsgeschichte, wie man sie sich als Stadt wünschen kann. Zwei Frauen gründen mit "Sportkind" eine eigene Tennis-Modemarke, sie sind damit im Internet erfolgreich – und dann entscheiden sie sich, in ihrer Heimatstadt einen Laden zu eröffnen. In zentraler Lage am Rathausplatz. Zur Eröffnung werden die Gründerinnen mit Lob überhäuft. Die Innenstadt gewinne ein "modernes und individuelles Ladenkonzept", heißt es in einer städtischen Mitteilung. Doch das Happy End ist schon wenige Wochen nach der Eröffnung in Gefahr. Weil die Stadt zwei große Monitore in den Schaufenstern zur Rathausplatz-Seite nicht dulden will, erwägen die Händlerinnen, den Laden wieder aufzugeben. Es wäre ein PR-Gau für die Stadt. Der Fall wird deshalb jetzt zur Chefinnensache: Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat sich eingeschaltet und will nach einer Lösung suchen.

