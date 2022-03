Ein neues Sportgeschäft zieht an den Augsburger Rathausplatz

Sportkind zieht in die ehemalige Fläche von Mode Binder. Auch die Räume von Wein Bayerl sind mittlerweile vermietet.

Die ehemalige Ladenfläche von Mode Binder im städtischen Verwaltungsgebäude hat nach langem Leerstand neue Mieterinnen gefunden: Die beiden Gründerinnen des Augsburger Sportmode-Unternehmens Sportkind, Gabi Windisch und Nadine Lux, wagen den Sprung vom Onlineshop in den stationären Handel und wollen Mitte Mai eröffnen. Sportkind stellt exklusive Sport- und Tennisbekleidung für Kinder und Erwachsene her. Unter anderem hatte das Augsburger Unternehmen den ehemaligen deutsche Weltklassespieler Tommy Haas unter Vertrag.

Augsburger Innenstadt als erster Expansionsstandort für Sportkind

"Dank unseres stetigen Wachstums möchten wir mit der Eröffnung unseres ersten Stores in Augsburg die Onlinestrategie ergänzen und ein Shopping-Erlebnis zwischen Online- und Offline-Einkauf erschaffen", so Gabi Windisch. Ziel sei es, in Augsburg den Grundstein zu legen und später in einige ausgewählte Großstädte zu expandieren. "Wir wollen ein Zeichen gegen das Aussterben der Innenstädte setzen", so Nadine Lux.

Gabi Windisch (li) wollte Tenniskleidung für Kinder herstellen, die wirklich passt. Sie holte Nadine Lux dazu und gründete Sportkind. Tommy Haas warb für das Unternehmen. Foto: Ulrich Wagner (Archiv)

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle nennt Gründe, warum die Wahl auf Sportkind als neuen Mieter gefallen ist: "Mit unserer Entscheidung ermöglichen wir gezielt den Schritt eines inhabergeführten lokalen Unternehmens vom Onlinehandel in den stationären Handel. Gleichzeitig entsteht ein neues individuelles Ladenkonzept." Auch die benachbarte Ladenfläche von ehemals Wein Bayerl ist mittlerweile vergeben: Ebenfalls Mitte Mai eröffnet der Concept Store Into the Wild. Im April stehen in Augsburg zudem weitere Neueröffnungen an. Unter anderem eröffnen Magic Donuts und Globetrotter. (nist)