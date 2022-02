Augsburg

vor 16 Min.

ÖDP bekräftigt Forderung nach Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt

Plus Die nach wie vor coronabedingt niedrigeren Fahrgastzahlen liegen auch am Taktangebot, glaubt Stadtrat Christian Pettinger. Er will an anderer Stelle sparen.

Von Stefan Krog

Die ÖDP bekräftigt ihre Forderung nach einer zügigen Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt bei den Straßenbahnen. Nachdem im Verkehrsgeschehen die Bedeutung des Autos offenbar wieder gestiegen sei, während die Nutzung des Nahverkehrs coronabedingt stagniert (wir berichteten), müsse man schleunigst gegensteuern. "Seit Jahren reden wir darüber, dass wir den Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehrsgeschehen vergrößern müssen, damit wir auch nur eine hauchdünne Chance bekommen, den CO 2 - und Stickoxid- Ausstoß in der Stadt in den Griff zu bekommen. Die aktuellen Zahlen schauen aber anders aus", so Stadtrat Christian Pettinger.

