Augsburg

06:30 Uhr

Online statt aufs Amt: So schneidet Augsburg im Städtevergleich ab

Plus Immer mehr Ämterbesuche kann man sich sparen, weil Anträge digital möglich sind. Augsburg schneidet im Vergleich gut ab, will aber noch aufholen. Eine Art Packstation soll helfen.

Von Jörg Heinzle

So richtig gerne geht wohl fast niemand aufs Amt - außer vielleicht für die standesamtliche Hochzeit. Fast immer ist es eine lästige Pflicht, wenn man als Bürger die Büros der Augsburger Stadtverwaltung besucht. Die Stadt arbeitet deshalb seit einiger Zeit daran, dass immer mehr Amtsangelegenheiten digital erledigt werden können - vom heimischen Computer oder vom Handy aus. Ein Vergleich unter 32 deutschen Großstädten, erstellt vom Fachmagazin c't, bescheinigt der Stadtverwaltung eine gute Arbeit; Augsburg landet im vorderen Drittel. Weil man für manche Dinge aus rechtlichen Gründen aber immer noch zum Bürgerbüro kommen muss, soll demnächst ein Schrank, vergleichbar mit einer Packstation der Post, den Amtsbesuch unabhängig von Öffnungszeiten machen.

Der Schrank ist unauffällig in Weiß gehalten. Er hat einen Bildschirm und viele kleine Schließfächer. Er steht bereits im Eingangsbereich des Verwaltungszentrums an der Blauen Kappe. Demnächst soll er in Betrieb gehen. Wer seinen Personalausweis oder Reisepass abholen muss, ist dann nicht mehr darauf angewiesen, einen Termin während der normalen Öffnungszeiten zu buchen. Man kann sich den Ausweis in einem der Schließfächer hinterlegen lassen - und ihn auch mitten in der Nacht holen, wenn man das möchte. "Es ist ein weiterer Schritt, den Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst guten Service zu bieten", sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU), der in der Stadtregierung auch für die Digitalisierung zuständig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

