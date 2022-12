Augsburg

Oper, Rock und Puppenkiste: Das ist in Augsburg an Silvester 2022 geboten

Das Staatstheater Augsburg hat im Martinipark am Silvesterabend „La Traviata“ im Programm.

Von Franziska Kollmann

Wer mit Kultur ins Neue Jahr starten will, hat in Augsburg die Auswahl: Von Theater über Ballett bis Rock - die wichtigsten Veranstaltungen an Silvester.

Einige sind schon entschlossen, wie sie ihren Silvesterabend verbringen wollen, andere noch auf der Suche. Ob klassisch, glamourös oder heiter – wie auch immer man vor dem großen Feuerwerk noch den Abend gestalten möchte, in Augsburg sind viele kulturelle Möglichkeiten geboten. Silvesterprogramm am Staatstheater und im Parktheater Mit einem Lottogewinn und der Frage, ob Geld glücklich macht, startete das Staatstheater Augsburg in die neue Schauspielsaison 2022/23. Die zeitgenössische Komödie „Nein zum Geld!“ von Flavia Coste wird auch an Silvester auf der Brechtbühne im Gaswerk aufgeführt und konfrontiert das Publikum mit einem hoch aktuellen Thema in Zeiten der Inflation: dem Wert von Geld. Das Parktheater im Kurhaus Göggingen zeigt mit dem Ballett „Schwanensee“ von Peter Tschaikowsky eine getanzte Liebesgeschichte (14 Uhr). Die Tänzerinnen und Tänzer des Royal Classic Ballet verkörpern das, was für viele das klassische Ballett ausmacht. Anschließend macht das Ensemble mit einer weiteren tragischen Liebesgeschichte, ungezügelter Tanzlust und der Auferstehung von den Toten weiter. Es sorgt mit dem Ballett „Giselle“, eingebettet in die Musik des 19. Jahrhunderts, für einen zauberhaften Jahresausklang (19 Uhr). Zusätzlich will die Compagnie den Tanz mit ihrer internationalen Besetzung aus der Ukraine , Moldawien , Italien und Russland als grenzüberschreitende Kunstform präsentieren. Rock im Kongress am Park, Barockmusik in St. Ulrich Für den rockigeren Ausklang des Jahres gibt es im Kongress am Park eine musikalische Zeitreise in die Queen-Ära (17 Uhr). „We are the Champions“, „Radio Gaga“ oder „Rhapsody“ – mit „The Queen Night“ wird Hit um Hit die Mega-Gruppe auf die Bühne zurückgeholt. Eher klassisch, mit Pauken und Trompeten, stimmt die evangelische Kirche St. Ulrich sich auf das neue Jahr ein. Mit der Sopranistin Sophia Brommer , ehemals Ensemblemitglied am Theater Augsburg , kommen Werke von Bach, Telemann und Händel zur Aufführung. (20 Uhr). Die Augsburger Puppenkiste spielt das Silvester-"Cabarett" Die Augsburger Puppenkiste lässt wie jedes Jahr ihre Puppen tanzen und führt traditionell ihr „Cabarett“ auf. Mal heiter, mal tiefgründig unterhält das Ensemble seine Besucher mit einem bunten zweistündigen Programm. Im Martinipark wird es mit einem der Klassiker der Operngeschichte, mit „La Traviata“ von Giuseppe Verdi , Musik der großen Gefühle geben. Das Staatstheater lässt die Liebesgeschichte der Kameliendame in der Inszenierung von Eva-Maria Melbye entstehen (19 Uhr). Die Titelpartie der Violetta singt die Sopranistin Jihyun Cecilia Lee . Oder doch lieber Lust auf eine Silvestergala? In der Kälberhalle warten ein Fünf-Gänge-Menü, Champagner und eine Tanzfläche mit Livemusik. Im Brauhaus-Style lädt das Ambiente zu einem entspannten und glamourösen Jahreswechsel ein, der anschließend mit einem Feuerwerk gefeiert werden soll (19 Uhr). Neujahrskonzerte mit den Augsburger Philharmonikern Wer dann gut ins Jahr gekommen ist, kann sich für den 1. Januar im Martini-Park und für den 2. Januar in der Stadthalle Gersthofen noch Tickets für das Neujahrskonzert 2023 der Augsburger Philharmoniker sichern. Mit einem selbst zusammengestellten Programm konnte das Publikum eigene Akzente setzen. Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Domonkos Héja spielen die Philharmoniker eine bunte Vielfalt aus berühmten Balletten und Tanzmusik aus bekannten Opern. Die Bandbreite reicht dabei von Glucks Ballett „ Don Juan “ über Mozarts „Idomeneo“-Ballettmusik bis zu den Tänzen der Oper „Aida“ von Giuseppe Verdi . Lesen Sie dazu auch Brass Musik Plus Einmal um den Globus geschneit: Wintermusik mit der 3BA Concert Band

