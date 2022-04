Augsburg

18:30 Uhr

Osterplärrer startet am Sonntag – fällt das Feuerwerk wegen des Kriegs aus?

Plus Auf dem Plärrergelände in Augsburg wird noch viel gewerkelt. Der Krieg in der Ukraine überschattet das Volksfest. Steht das traditionelle Feuerwerk auf der Kippe?

Von Jan Kandzora

Der "Jules Verne Tower" ist wirklich beeindruckend hoch, knapp 80 Meter über der Erde sollen die Besucher des Plärrers hier ab Sonntag durch die Luft fliegen. Das riesige Kettenkarussell wirkt von unten fast wie eine Art Fernsehturm, so sehr ragt es derzeit schon auf dem Festplatzgelände an der Langenmantelstraße in die Höhe. Am Sonntag soll es losgehen mit dem zweiwöchigen Volksfest, dem ersten Plärrer ohne Corona-Auflagen und mit herkömmlichem Bierzeltbetrieb seit zwei Jahren. Noch nicht alle Fahrgeschäfte sind aufgebaut, das Riesenrad etwa sieht man an diesem Tag noch nicht in die Höhe ragen. Es sei aber normal, dass es am Ende etwas eng werden könnte, sagt Schausteller-Chef Josef Diebold. "Alle werden rechtzeitig fertig", sagt Diebold. Eine andere Frage hingegen ist derzeit noch ungeklärt.

