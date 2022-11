Parken, Ablauf und Programm: Alle Infos rund um den Presseball Augsburg

Am Samstag feiern rund 2000 Gäste eine glamouröse Ballnacht im Kongress am Park. Alles Wissenswerte rund um diesen besonderen Abend.

Am Samstag ist es so weit, und der Presseball Augsburg startet nach der Corona-Pause mit dem Motto "Hello again" neu durch. Die Gäste dürfen sich wieder auf einen besonderen Ballabend zum Wohlfühlen freuen, auf ein rauschendes Fest voller Musik, Tanz und Genuss. Was sie erwartet und wie Sie bestens vorbereitet zum Ball kommen.

Parken: Da die Parksituation an der Kongresshalle wegen des gesperrten Parkhauses schwierig ist, empfiehlt sich eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahnlinie 1) oder dem Taxi. Autofahrern steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen an der Sporthalle in der Ulrich-Hofmaier-Straße zur Verfügung. Der Fußweg zur Kongresshalle beträgt rund 500 Meter. Auch das Parken in einem nahegelegenen Parkhaus (beispielsweise am Bahnhof) und die Weiterfahrt mit Taxi oder den Öffentlichen wäre möglich.

Ballverlauf: Die Türen zum Kongress am Park öffnen sich um 19 Uhr, um 20 Uhr beginnt das Programm. Das Ticket mit dem QR-Code kann am Einlass ausgedruckt oder auf dem Smartphone vorgezeigt werden. Wer die Chance auf einen der vielen Preise bei der großen Benefiz-Tombola zugunsten der Kartei der Not haben möchte, kann sich direkt am Einlass oder bei den mobilen Verkäufern Lose sichern. Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner ist um 23 Uhr im großen Ballsaal. Um 24 Uhr tritt dort der Stargast Parov Stelar auf. Zusammen mit seiner Band wird er Elektro-Swing der Extraklasse präsentieren und die Bühne zum Beben bringen.

Musik: Neben Stargast Parov Stelar werden beim Presseball zahlreiche Bands und DJs zum Tanzen animieren. Unter anderem spielt das Eddy Miller Orchestra im großen Ballsaal. Die Band Saxvibes sorgt mit ihrer Partymusik im Foyer für gute Stimmung. In der Champagner-Bar gibt es Klaviermusik von "Glamour Chief", und im RT1-Night-Club legen die DJs Tobias Schmidt und Heiko Glück auf.

Das Logo für den Presseball der Augsburger Allgemeinen 2022. Foto: Augsburger Allgemeine

Bezahlen auf dem Ball: Bezahlt werden kann in allen Gastrobereichen bar oder mit Kredit- oder EC-Karte. Lediglich an der Garderobe (1,50 EUR pro Kleidungsstück.), bei der Tombola (je Los 20 Euro), im Casino (Zehner-Pack-Jetons 10,00 Euro) und in der Bar Arabesque auf der Foyergalerie ist ausschließlich Barzahlung möglich.

Weitere Services: Ein Riss im Abendkleid? Eine aufgetrennte Naht? Die Hochsteckfrisur sitzt nicht mehr? Alles halb so wild! Auf dem Presseball sorgen Expertinnen und Experten dafür, dass kleine Problemchen schnell und unkompliziert behoben werden. Im Souterrain stehen dafür ein Näh- und Frisurenservice bereit.

Für alle Kurzentschlossenen besteht unter www.presseball-augsburg.de noch die Möglichkeit, sich eines der Resttickets für diese besondere Ballnacht zu sichern.