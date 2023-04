Parkplatzprobleme am Zoo: Opposition fordert Lösung

Die SPD wirft der schwarz-grünen Stadtregierung vor, das Parkproblem am Zoo aus "ideologischen Gründen" auszublenden - und erneuert eine Forderung.

Dass am Ostermontag rund 100 Autos illegal mitten auf der Futterwiese des Augsburger Zoos im Trinkwasserschutzgebiet parkten, ruft nun auch Kritiker aus dem Stadtrat auf den Plan. Die Fraktion aus SPD und Linken fordert, für das Parkproblem am Zoo und Botanischen Garten müsse es endlich eine Lösung geben.

Jedes Jahr wieder komme es im Frühjahr bei schönem Wetter zu einem Parkplatz-Chaos bis in angrenzende Stadtviertel, kritisiert Fraktionschef Florian Freund. Dabei lägen Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Der Zoo habe schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass die vorhandenen Parkplätze nicht ausreichen, damals seien Möglichkeiten für die Errichtung eines Parkdecks ausgearbeitet worden. Zuletzt habe die Sozialfraktion vorgeschlagen, im Zuge der Sanierung des Spickelbades auf dem dortigen Parkplatz ein Parkdeck zu errichten und entsprechende Kapazitäten zu schaffen. Passiert sei nichts.

Freund kritisiert, die schwarz-grüne Stadtregierung versuche, durch eine Verweigerung von Lösungen für das Parkplatzproblem am Zoo die Menschen zum Verzicht auf das Auto zu erziehen. Das gehe an der Realität vorbei, weil Alternativen wie eine attraktive ÖPNV-Anbindung fehlen würden und ein Großteil der Besucherinnen und Besucher aus dem näheren und weiteren Umland kommen. Stadträtin Sieglinde Wisniewski sagt, "wenn Sie als Familie, in einer Landkreisgemeinde wohnen und am Sonntag in den Zoo oder in den Botanischen Garten wollen, dann können Sie genau ein Verkehrsmittel wählen, und das ist das Auto". Diese Fakten könne man nicht wegdiskutieren. Der Zoo sei ein Besuchermagnet und ein Aushängeschild für die gesamte Region. Das dürfe man nicht aus "ideologischen Gründen" aufs Spiel setzen, so die SPD.

Stadt Augsburg kündigt Kontrollen an

Die Osterwochenenden zählen bekanntlich jedes Jahr zu den besucherstärksten Tagen des Zoos. Am Ostermontag war der städtische Ordnungsdienst regulär nicht im Einsatz, um Parkkontrollen durchzuführen. Am späten Nachmittag, als die meisten Falschparker schon wieder weg waren, wurde kurzfristig von zwei Kräften kontrolliert. Auch der Sicherheitsdienst ACO war von der Stadt nicht beauftragt worden, den enormen Parksuchverkehr in den Griff zu bekommen, der trotz des neuen Parkleitsystems in die Zufahrtsstraßen strömte.

Im Frühjahr 2022 hatte die Stadt die Zufahrt zum Zoo gesperrt, als es zu voll wurde. Das Parken in Wohnvierteln wurde verboten. Mit Unterstützung des Sicherheitsdienstes ACO wurden Zoobesucher, die mit dem Auto kamen, auf Ersatzparkplätze verwiesen. Um dieses Verkehrskonzept umzusetzen, waren Ausgaben zwischen 1500 und 2000 Euro pro Einsatztag fällig. Nun kündigte die Stadt an, der Ordnungsdienst werde in den kommenden Wochen an schönen Wochenenden verstärkt Kontrollen durchführen.