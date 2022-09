Augsburg

06:00 Uhr

Partys, Trampelpfade, Hunde: Die Stadt will ihre Heiden besser schützen

Plus Ein markiertes Wegenetz soll Besucherströme in den Augsburger Heiden lenken. Dazu kommen Schilder mit klaren Regeln für Spaziergänger, Radler und Hundehalter.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Augsburg hat als Großstadt ungewöhnlich viel Natur. Schutzgebiete machen mehr als ein Viertel des Stadtgebietes aus. Doch ausgerechnet die wertvollsten, empfindlichsten Flächen geraten immer stärker unter Druck, denn sie sind beliebte Ausflugsziele. "Unsere Augsburger Heiden wurden auch in diesem Sommer überrannt", sagt Nicolas Liebig vom städtischen Landschaftspflegeverband. Die Schäden seien gravierend. Mit einem neuen markierten Wegenetz will man die Probleme besser in den Griff bekommen. Schilder mit Verboten und Geboten werden aufgestellt. Sie gelten für Spaziergänger, Hundebesitzer und alle, die in der Natur unterwegs sind. Eine neue Regel birgt Zündstoff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen