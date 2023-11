Augsburg

vor 17 Min.

"Peinlicher Zustand": Eltern klagen über marode Bertolt-Brecht-Realschule

Plus Die Liste der Mängel an der Augsburger Bertolt-Brecht-Realschule ist lang. Den Sanierungsstau wollen die Eltern nun nicht mehr hinnehmen. Sie fordern Taten.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Notdürftig zugeklebte Fenster, seit Jahren gesperrte Toiletten, ein defekter Aufzug. Die Bertolt-Brecht-Realschule im Augsburger Beethovenviertel hat schon bessere Tage gesehen. Als das Gebäude in den 1960er-Jahren errichtet wurde, war es für die Zeit topmodern ausgestattet. Doch seitdem hat sich an vielen Stellen nichts mehr getan. Nun möchten die Eltern die Situation nicht mehr länger hinnehmen. Sie fordern endlich Abhilfe.

Sven Frei ist Mitglied im Elternbeirat und Vorsitzender des Fördervereins. Seit zwei Jahren besucht seine Tochter die Schule. Wegen der Pandemie sei es zur Zeit der Schulwahl nicht möglich gewesen, das Schulhaus zu besichtigen, sagt der Familienvater. Als er das Gebäude schließlich doch von innen gesehen habe, sei er regelrecht erschrocken gewesen. Kloschüsseln und Waschbecken in den Toiletten seien teilweise noch im Originalzustand erhalten und damit knapp 60 Jahre alt. Hinzu kommt, dass an der einstigen Knabenschule gerade für die Mädchen zu wenige Toiletten zur Verfügung stehen. Aktuell gibt es nur acht Kabinen für 227 Schülerinnen. Besonders in Stoßzeiten, wie etwa der Pause, führe das zu Problemen. Eltern und Schule hatten deswegen vorgeschlagen, eine der Toilettenanlagen der Jungen für die Mädchen umzuwidmen und in diesem Zuge gleich zu sanieren. Stattdessen, sagt Sven Frei, wolle das städtische Schulverwaltungsamt nun einfach das Schild an der Tür zu wechseln. Ohne Sanierung. "Dieser Zustand ist für eine weiterführende Schule schon peinlich", findet Frei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen