Augsburg

18:50 Uhr

Perlach-Sperrung: Geschäfte befürchten Schließung, Klimacamp sucht Alternative

Plus Das Augsburger Wahrzeichen ist seit Jahren sanierungsbedürftig, doch offenbar ist die Lage schlimmer als erwartet. Wie es nun mit dem Perlachturm weitergehen soll.

Aufregung am frühen Mittwochabend: Der Perlachturm, der schon seit fünf Jahren für Besucherinnen und Besucher gesperrt ist, muss nun auch in seinem Umfeld großflächig abgesperrt werden. Grund: An den zwei obersten Geschossen, so das Augsburger Baureferat, seien bei der Begutachtung Anfang November erhebliche neue Schäden festgestellt worden. Als Sofortmaßnahme wurden der angrenzende Fischmarkt sowie der Gehweg, der entlang der Maximilianstraße am Perlachturm vorbeiführt, gesperrt. Die Tramstreckenführung am Perlachberg ist nicht betroffen. Womöglich wird aber das Klimacamp seine Zelte an einer anderen Stelle aufschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen