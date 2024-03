Streit zwischen Autofahrern: 34-Jähriger in Pfersee lebensgefährlich verletzt

Nach dem Vorfall musste der Verletzte in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht.

Am Montag, 25. März, kam es gegen 17.25 Uhr zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern in der Leitershofer Straße in Augsburg-Pfersee. Ein 34-Jähriger wurde nach aktuellem Stand lebensgefährlich verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer flüchtete.

Zeugen teilten den Vorfall der Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 34-Jährigen. Hierbei stieg der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße und Treustraße aus seinem Auto und stieg auf die Motorhaube des Autos des Unbekannten. Daraufhin gab der Unbekannte Gas und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Der 34-Jährige stürzte von der Motorhaube und verletzte sich schwer. Der Unbekannte flüchtete im Auto in Richtung Innenstadt. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung ein, diese blieb aber bisher erfolglos. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizei Augsburg ermittelt und bittet um Hinweise

Der Unbekannte und dessen Auto werden wie folgt beschrieben: Der Fahrer ist etwa 180 bis 185 Centimeter groß, schlank, etwa 60 Jahre alt und hat graue, lange Haare. Er soll zu dem Zeitpunkt eine dunkle Jacke getragen haben und stammt dem Aussehen nach aus dem west-oder nordeuropäischen Raum. Bei dem Auto soll es sich um einen Audi mit einem Augsburger Kennzeichen handeln. Eine Personenbeschreibung des Beifahrers liegt derzeit nicht vor. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und dem unbekannten Audi-Fahrer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3233821 in Verbindung zu setzen. (arse)