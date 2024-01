Einbrecher dringen in eine Gaststätte in Pfersee ein

Einen Einbruch in ein Restaurant im Augsburger Stadtteil Pfersee meldet die Polizei. Sie bittet um Hinweise.

Mit Gewalt sind ein oder mehrere unbekannte Täter am Sonntag in eine Gaststätte in der Sigmundstraße in Augsburg Pfersee eingedrungen. Die Tat passierte gegen 2.30 Uhr.

Laut Polizei entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg ermittelt und bittet unter 0821/323-3810 um Hinweise. (ina)