Augsburg

09:27 Uhr

Alltag als Pflegemutter: Wenn von heute auf morgen wieder ein Baby im Haus ist

Plus Zwei Pflegekinder hat Familie Schubert aus Augsburg aufgenommen und vielen anderen ein Zuhause auf Zeit gegeben. Was sie trotz aller Herausforderungen antreibt.

Von Katharina Indrich

Als sie Emilia zum ersten Mal sahen, war sie knapp neun Monate alt. Das kleine Mädchen konnte noch nicht alleine sitzen, den Kopf nicht heben, nicht vom Löffel essen, vom vielen Liegen war ihr Hinterkopf ganz flach. Die Situation hatte sich so zugespitzt, dass die Behörden entschieden: Emilia kann nicht bei ihrer leiblichen Mutter bleiben. Aus großen blauen Augen, die denen von Michael Schubert so ähneln, habe das Baby sie angeschaut, erinnert sich Anna Schubert. Dass ein Pflegekind eine große Herausforderung sein kann, darauf hatte man die Familie aus Augsburg auf einem Seminar für potenzielle Pflegeeltern vorbereitet. "Sie haben uns deutlich gesagt: Ihr werdet kämpfen und ihr werdet Themen haben, die ihr mit eurem leiblichen Kind nicht habt." Am Ende entschied das Herz. "Wir haben gesagt: Emilia gehört zu uns." Und die Schuberts hatten von einem auf den anderen Tag wieder ein Baby im Haus.

Die Pflegemutter wurde als Baby selbst adoptiert

Vier Jahre sind seitdem vergangen. Und Anna Schubert, die ebenso wie die Kinder eigentlich anders heißt, sagt klar: "Ja, wir kämpfen und haben viele Baustellen." Die Vernachlässigung in den ersten Lebensmonaten, womöglich auch Alkohol- und Drogenkonsum der leiblichen Mutter in der Schwangerschaft, habe bei ihrer Pflegetochter Spuren hinterlassen, die auch mit noch so viele Liebe und verschiedensten Therapien bleiben werden. "Sie ist entwicklungsverzögert, hat ein extremes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und große Probleme mit fremden Menschen", erzählt die Mutter. Aus ihrer ersten Ehe hat die 38-Jährige schon eine zwölfjährige Tochter. Als der Kinderwunsch mit ihrem zweiten Ehemann unerfüllt blieb, wandten sie sich ans Jugendamt, um sich wegen einer Adoption zu erkundigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen