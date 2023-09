Augsburg

Politiker auf Wahlkampf in der Stadt: "Der Ton ist härter geworden"

Plus Augsburger Politiker werben in der Innenstadt an ihren Wahlständen um jede Stimme. Manche finden, diesmal sei der Wahlkampf anders. Es geht um Aggression.

Die Fußgängerzone ist am Samstagmittag gut besucht, das Turamichele-Spiel am Perlachturm lockt. Stephanie Schuhknecht wirkt gut gelaunt. Die Grünen-Landtagsabgeordnete verteilt am Stand in der Annastraße Flyer an Erwachsene und kleine Windräder an Kinder. Sie verliert auch nicht ihr Lächeln, als ein älteres Ehepaar stoppt. Klimacamp, Klimakleber, sie könne das alles nicht mehr hören, sagt die Frau. "Wir sind über 80 und es wird auch eine nächste Generation geben", bekräftigt ihr Mann. Solche Gespräche gehören für Stephanie Schuhknecht zum politischen Tagesgeschäft. Jeder könne mit ihr über seine Meinung sprechen, sagt sie. Doch Vorkommnisse, bei denen Grenzen überschritten werden, würden zunehmen. Auch Politiker und Politikerinnen anderer Parteien berichten: Der Ton ist härter geworden.

CSU-Kandidat Leo Dietz ist am Wochenende an mehreren Ständen in den Stadtteilen präsent. Von richtig unangenehmen Begegnungen berichtet er nicht, man spüre aber eine Verhärtung bei den Positionen. Speziell mit Anhängern von Grünen und AfD sei es schwierig, ins Gespräch zu kommen, so seine Beobachtung, auch wenn es natürlich immer wieder gute Gespräche mit Nicht-CSU-Wählern und -Wählerinnen gebe. Zuletzt sei an einem Stand ein Gespräch mit einer Dame zustande gekommen, die erklärte, in der Briefwahl der AfD ihre Stimme gegeben zu haben. Im Nachhinein bedauere sie das. Die inzwischen fallen gelassenen Pläne mit der Flüchtlingsunterkunft des Landkreises mit 440 Männern an der Stadtgrenze zu Augsburg hätten wohl ihre Spuren hinterlassen, vermutet Dietz. Im Gedächtnis geblieben ist ihm eine Episode mit Bällen, die die CSU als Wahlkampfgeschenk an Familien mit Kindern bereithält. "Logisch erhoffen wir uns als Partei davon auch etwas, aber in erster Linie sind die Bälle einfach eine Kleinigkeit für die Kinder", so Dietz. Zuletzt sei es einige Male passiert, dass Kinder die Bälle gleich wieder hätten zurückbringen müssen - der Parteiaufdruck passte den Eltern nicht. Auch das sei neu.

