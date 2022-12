Augsburg

Polizei greift bei einer Linken-Demo in der Augsburger Innenstadt durch

Eine Linken-Demo hat die Polizei am Dienstagabend in der Augsburger Innenstadt beschäftigt.

Plus Bei einer Demonstration gegen Polizeiwillkür am Dienstagabend in der Augsburger Innenstadt ist die Polizei mit einem Großaufgebot präsent. Sie schreitet auch ein.

Die Demonstration des Offenen Antifaschistischen Treffens Augsburg, die angemeldet war, begann gegen 18.30 Uhr am Königsplatz. Laut Polizei hatten sich um die 100 Demonstrantinnen und Demonstranten eingefunden. Sie protestierten gegen das – ihrer Meinung nach – immer härtere Vorgehen des Staatsschutzes gegen Linke. Kritisiert werden ihrem Internetauftritt zufolge angebliche koordinierte Hausdurchsuchungen, Festnahmen in Straßenbahnen und wochenlange Observationen. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Immer wieder musste sie wegen Vorkommnissen den Demozug, der durch die Innenstadt führte, stoppen.

