Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Polizei hat am Freitagabend in Augsburg zwei Verkehrsteilnehmer gestoppt, die dabei mindestens unter Alkoholeinfluss standen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, wurde einem 18-jährigen E-Scooter-Fahrer gegen 22 Uhr die Nutzung seines Smartphones zum Verhängnis. Beamte stoppten ihn in der Pankratiusstraße in Lechhausen und stellten dabei fest, dass er offenbar betrunken war. Und damit nicht genug: Der 18-Jährige zeigte laut Polizei zudem „drogentypisches Verhalten“ – und wurde deshalb zu einer Polizeidienststelle gebracht, um dort eine Blutprobe abzugeben. Nun laufen Ermittlungen gegen ihn, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Polizei erwischt in Augsburg Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Etwas früher am Freitagabend hatten Beamte einen 53-jährigen Radler in der Albrecht-Dürer-Straße in der Firnhaberau aufgehalten. Er war dort gegen 19.40 Uhr unterwegs und fuhr dabei so auffällig, dass Polizisten ihn kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Zudem ergaben sich nach Polizeiangaben „Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand.“ Auch der 53-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, auch ihm drohen strafrechtliche Konsequenzen. Gegen ihn wird unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (kmax)