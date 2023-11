Augsburg

18:00 Uhr

Probleme im Bundeshaushalt könnten sich auch auf Augsburg auswirken

Plus Innenstadt-Bäume, Spickelbad-Neubau oder Wohnungsneubauten der WBG hängen an der Förderung aus dem Klimafonds des Bundes. Eva Weber mahnt mehr Verlässlichkeit an.

Von Stefan Krog

Die vom Bundesfinanzministerium verhängte Haushaltssperre nach dem Verfassungsurteil zum Klimafonds könnte sich auch in Augsburg massiv auf anstehende Projekte auswirken. Von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hieß es am Donnerstag, dass mehrere Millionen an Fördermaßnahmen, von denen die Stadt bei der Finanzierung von Projekten ab kommendem Jahr ausgeht, womöglich auf der Kippe stehen. Größtes Projekt wäre die Baumbepflanzung von Innenstadt und Innovationspark mit einem Fördervolumen von acht Millionen Euro.

"Wir wissen noch nicht, in welche Richtung sich das letztlich entwickelt, darum ist das für den Moment nur ein Blitzlicht", so Weber. Womöglich steuere der Bund nach, schlimmstenfalls stünden aber auch andere Fördergelder außerhalb des 60-Milliarden-Euro-Fonds zur Disposition, sollte der Bundestag das Loch nur durch Umschichtungen im Bundeshaushalt stopfen können. Noch ist unklar, wie die Bundesregierung weiter vorgehen möchte.

