Promille-Autofahrer flüchtet zu Fuß

Nach einem Unfall ist ein Autofahrer zu Fuß geflohen. Kurze Zeit später kam er zurück - allerdings wartete dort schon jemand auf ihn.

Ein Unfall in der Schießgrabenstraße in Augsburg ist der Polizei am Donnerstagmorgen gegen drei Uhr mitgeteilt worden. Ein Autofahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war gegen den Randstein gefahren. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war.

Der Fahrer flüchtete laut Polizei zu Fuß vom Unfallort. Kurze Zeit später kehrte der 40-Jährige zum Fahrzeug zurück. Dort stand allerdings bereits die Polizei, die ihn freilich sofort kontrollierte. Dabei stellte sich heraus, dass er mit knapp 0,5 Promille alkoholisiert war. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen.

Bei dem 40-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)