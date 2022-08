Prozess in Augsburg: Mann belästigte Kinder auf einem Spielplatz

Ein Augsburger hat Kinder und Jugendliche auf einem Spielplatz beim Schwabencenter belästigt und mit der Polizei gerangelt. Jetzt will er eine Therapie.

Neun Monate Gefängnis – so lautet die Strafe für einen 57-jährigen Mann aus Augsburg, der immer wieder Kinder und Jugendliche auf einem Abenteuerspielplatz unweit des Schwabencenters mitunter sexuell belästigt hat.

Der geständige Angeklagte stand zum zweiten Mal wegen sexueller Belästigung vor Gericht. Am ersten Verhandlungstag konnte nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden, ob der Mann bei unterschiedlichen Gelegenheiten das Gesetz gebrochen hatte, oder ob es sich um eine einzige Tat handelte. Denn schon vor geraumer Zeit war der Augsburger zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, weil er Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und dabei Beamte verletzt hatte. Auch diese Tat hatte sich auf dem Spielplatz zugetragen, nachdem der Vater eines belästigten Mädchens die Polizei gerufen hatte.

Belästigung am Augsburger Spielplatz: "Mäusle" und "Hure"

Jetzt ging es vor Amtsrichterin Sandra Dumberger um die Belästigungsfälle. Zeuginnen machten am zweiten Verhandlungstag klar, dass es sich bei den angezeigten Straftaten um weitere Verfehlungen gehandelt habe, berichtet Rechtsanwältin Martina Sulzberger. Zwar hatte der Angeklagte auch am Rangelei-Tag im September 2021 zuvor junge Leute belästigt, dies war aber laut Aussage der Betroffenen auch vorher immer wieder geschehen, nachdem sich der Mann häufiger alkoholisiert auf dem Spielplatz aufgehalten habe. "Mäusle" oder "Süße" habe er die Mädchen im Alter ab 13 Jahren ebenso genannt wie "Hexe" oder "Hure". Dazu habe er einer Jugendlichen seine Hand auf den Oberschenkel gelegt oder ihr gegen den Willen auf die Hand geküsst. Nicht zuletzt hatte er angekündigt, den jungen Leuten seine Männlichkeit zu präsentieren. Die Quittung: eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten wegen sexueller Belästigung und Beleidigung.

Kurios an der gesamten Angelegenheit: Der 57-Jährige und seine Verteidigerin Martina Sulzberger nahmen die Strafe durchaus positiv auf, soll sie dem Angeklagten doch helfen, den Weg in eine bessere Zukunft zu beschreiten. Schon im Vorfeld der Verhandlung hatte Sulzberger angekündigt, das neue Urteil samt der Vorverurteilung per Berufung überprüfen zu lassen. Vor der nächsthöheren Instanz soll die Angelegenheit demnächst insgesamt aufgearbeitet werden, mit dem Hintergrund, den Angeklagten zur Therapie in eine Entziehungsanstalt statt ins reguläre Gefängnis einzuweisen. Denn wohl nur eine Behandlung seiner Alkoholkrankheit könne die Lebenssituation des Mannes verändern, so die Verteidigerin.