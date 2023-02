Prozess um angedrohten Ehrenmord steht vor dem Abschluss

Plus Eine 16-jährige Jesidin aus Augsburg geht eine Beziehung mit einem Muslim ein – und wird daraufhin wohl von ihrer Familie bedroht. Zeugen schildern nun weitere Details.

Im Prozess um einen mutmaßlich angedrohten Ehrenmord an einer 16-jährigen Jesidin aus Augsburg haben inzwischen die meisten Zeugen und Beteiligten ausgesagt. Am jüngsten Verhandlungstag waren unter anderem der frühere Freund der Jugendlichen, ein Mitarbeiter des Jugendamtes sowie Lehrer geladen. Ihre Aussagen dürften die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen Familienmitglieder des Mädchens grundsätzlich stützen, bestätigten sie doch viele Details aus der Anklage.