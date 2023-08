Radeln am Kuhsee: Stadt Augsburg wirbt für mehr Rücksicht

Es kommt immer wieder zu Konflikten, wenn Fußgänger und Radfahrer zusammentreffen. Nun stehen neue Verkehrsschilder am Ausflugsziel in Augsburg.

Der Augsburger Kuhsee ist seit Langem ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Ausflügler sind mit dem Rad unterwegs, manche auch zu schnell, weshalb es immer wieder zu Konflikten mit Fußgängern kommt. Dies bestätigt die Stadt Augsburg. Sie wirbt um mehr Verständnis. Neue Verkehrsschilder sollen dazu beitragen.

In den zurückliegenden heißen Wochen war es vor allem an Wochenenden zu einem großen Andrang gekommen. Dazu trägt bei, dass der neu eröffnete Kiosk „Pier 3 am Kuhsee“ sehr gut angenommen wird. Im Rahmen der „Fair im Verkehr“-Kampagne hat die Stadt Augsburg entlang des rund um den Kuhsee verlaufenden Geh- und Radwegs nun sieben gelbe Schilder mit der Aufschrift „Pass dein Tempo an – Bitte nehmt Rücksicht“ aufgestellt. Grundsätzlich gilt auf Gehwegen mit dem Zusatz „Radfahrer frei“, dass der Gehweg für Radfahrer zwar freigegeben sei, aber mit Schritttempo gefahren werden müsse, so die Stadt.

Im Vorjahr wurden bereits neue Schilder am Kuhsee aufgestellt. Foto: Michael Hörmann

Bereits seit dem Vorjahr weisen auf diese Regel die Schilder „Gehweg, Radfahrer frei“ mit dem Hinweis „Bitte Schritt fahren“ hin. Mit der neuen Beschilderung soll das Miteinander von Rad- und Fußverkehr gestärkt werden, heißt es. Gemeinsam haben sich der städtische Fahrradbeauftragte Janos Korda und die Fußgängerbeauftragte Elisabeth Odinzow vor Ort ein Bild gemacht und nochmals die Regeln erklärt. „Fahrradfahrer müssen Schritttempo fahren und auf den Fußverkehr achten“, sagt Fahrradbeauftragter Korda. Die Fußgängerbeauftragte Odinzow erläutert: „Radler sollten jederzeit anhalten können, da Spaziergänger oder auch spielende Kinder immer überraschend den Weg kreuzen und stehen bleiben können.“

Lesen Sie dazu auch