Rätsel um Vorfall am Osramsteg: Wer stieß die 15-Jährige in den Lech?

Plus Ein rätselhafter Fall beschäftigt Augsburger Ermittler. Es geht um ein Mädchen, das im Lech in Not geraten war. Die Polizei berichtet über ein neues Detail.

Von Ina Marks

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt seit Anfang Mai die Ermittler der Augsburger Polizei. Es geht um ein 15 Jahre altes Mädchen, das in Augsburg in den Lech und damit kurzzeitig in Not geraten war. Der Vorfall geschah am Dienstagabend, 2. Mai, gegen 18.15 Uhr im Bereich des Osramsteges. Seitdem sucht die Polizei nach Zeugen, die wichtige Hinweise zu dem Geschehen machen können. Sie gibt ein neues Detail preis.

Das Mädchen war offenbar weder freiwillig noch durch einen unglücklichen Umstand im Lech gelandet. Wie Polizeisprecher Markus Trieb auf Nachfrage berichtet, soll ein Mann die Jugendliche nach deren Angaben unvermittelt in den Fluss geschubst haben. Der Polizei sei der Täter aktuell jedoch nicht bekannt. Die Ermittlungen liefen weiter.

