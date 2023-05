Augsburg

vor 31 Min.

15-Jährige gerät beim Osramsteg in Lech: Polizei sucht junges Paar

Ein junges Mädchen ist in Augsburg in den Lech und damit offenbar kurzzeitig in Not geraten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall hatte sich bereits am Dienstag, 2. Mai, am Lech in der Nähe des Osramstegs abgespielt. Wie die Polizei berichtet, war an jenem Abend gegen 18.10 Uhr ein 15-jähriges Mädchen dort in den Lech geraten und von der starken Strömung etwa 20 Meter mitgerissen. Mithilfe des hinzugerufenen Vaters habe die Jugendliche schließlich das Gewässer verlassen können. Sie kam mit dem Schrecken davon. Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Westufer und gut 50 Meter entfernt vom Osram-Steg ereignet haben. Die Polizei prüft aktuell die genaueren Umstände und hält sich aufgrund der Ermittlungen bedeckt. Vor allem aber bittet sie Augenzeugen, sich unter 0821/323-2710 zu melden. Dabei richtet sich die Polizei insbesondere an ein junges Paar. Es soll vom Osram-Steg aus die Situation beobachtet haben und könnte somit wichtige Angaben zu den Umständen machen, heißt es. (ina)

