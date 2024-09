Restaurant La Tavernetta zieht in den Glaspalast

Wer am Glaspalast im Textilviertel unterwegs ist, nimmt die Arbeiten wahr. Im Erdgeschoss des Gebäudes, in dem bis vor wenigen Monaten das Restaurant Magnolia saß, tut sich etwas. Neues Mobiliar für ein gastronomisches Angebot steht bereit, wie der Blick durch ein Fenster zeigt. Der Name des Lokals fehlt allerdings noch. Das Geheimnis ist aber inzwischen gelüftet. Der Glaspalast gehört der Augsburger Familie Walter. „Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, was los ist“, sagt Ralf Walter. Auf Anfrage informiert er, dass das Restaurant La Tavernetta einsteigt.

Icon Vergrößern Man sieht, dass es im neuen Lokal La Tavernetta bald losgehen dürfte. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Man sieht, dass es im neuen Lokal La Tavernetta bald losgehen dürfte. Foto: Michael Hörmann

Es ist kein Geheimnis, dass Führungsleute des Unternehmens Walter Beteiligungen und Immobilen AG zu den Stammgästen im La Tavernetta gehören. Auf diesem Weg dürfte der Kontakt entstanden sein, heißt es. Das kleine Restaurant hat sich nicht nur in Augsburg einen Namen bekannt.

In der Ludwigstraßa bleibt ein Bistro

Seit Frühjahr 2016 führt Skender Gashi mit Ehefrau Fatmire die Lokalität in der Ludwigstraße. Weitere Familienmitglieder sind in den Betrieb eingebunden. Die Chefs möchten derzeit noch viel über ihre Pläne verraten. Der Termin für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Es ist zu hören, dass das kleine Lokal in der Ludwigstraße weiterbetrieben wird. Es soll ein Bistro sein mit dem Angebot von Pizza und Pasta. Im Glaspalast steht dem neuen Pächter deutlich mehr Platz zur Verfügung. Die Küche ist deutlich größer.