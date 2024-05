Augsburg

11:30 Uhr

Reste vom Grillfest und Glasscherben: Ärger über Müll in Grünanlagen wächst

Immer wieder lassen Erholungssuchende ihren Müll einfach auf Kiesbänken oder in den Grünanlagen zurück - hier ein Bild von einer Lechkiesbank am Hochablass.

Plus Immer mehr Menschen genießen das Picknick im Park oder den Grillabend am Fluss. Was bleibt, ist liegengelassener Abfall. Die Stadt will gegensteuern.

Von Andrea Wenzel

Das Wetter am Donnerstag war durchwachsen und nicht unbedingt perfekt für einen Vatertagsausflug ins Grüne. Auf den Wiesen rund um den Kuhsee saßen daher nur vereinzelt Familien auf ihren Decken und genossen ein Picknick. Auf den Kiesbänken am Lech auf Höhe des Hochablasses sah es um die Mittagszeit ähnlich aus. Ganz anders das Bild, wenn die Sonne scheint und das Naherholungsgebiet zu einem Tag Kurzurlaub einlädt. Die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich in städtischen Grünanlagen, an Seen oder entlang von Wertach und Lech aufhalten, steigt seit Jahren an, berichten das Amt für Grünordnung und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Grundsätzlich, so Oliver Chmiel vom Wasserwirtschaftsamt, sei dies eine erfreuliche Entwicklung, die „Sozialfunktion“ der Gewässer vor Ort ein Aspekt bei der Tätigkeit der Behörde. Allerdings mit einer Kehrseite: Es bleibe jede Menge Müll zurück. Zum Leidwesen von Umweltschützern, aber auch vieler Augsburgerinnen und Augsburger.

An Christi Himmelfahrt sieht man entlang der Kiesbank unterhalb des Hochablasses zwar kaum Müll, aber jede Menge zurückgelassene Grillstellen, die ahnen lassen, was an schönen Tagen geboten ist. Eine Passantin erzählt, dass teils größere Gruppen Stühle, eine Menge an Essen und große Musikboxen mitbringen und dann die Nachmittage am Fluss verbringen. "Das ist alles in Ordnung, wenn es danach auf den Kiesbänken nicht aussehen würde wie auf der Müllhalde." Beim Wasserwirtschaftsamt gingen immer wieder Meldungen über Müll entlang oder in den Flüssen ein, heißt es.

