Zehn Euro Pfand pro Kiste: Riegele will eine "Revolution" anstoßen

Plus Wenn es nach den Augsburgern geht, muss das Pfandsystem neu gedacht werden. Denn die aktuelle Regelung verursacht für Brauereien hohe Kosten.

Die Augsburger Brauerei Riegele will eine "Pfand-Revolution" anstoßen. Zehn Euro Pfand soll künftig eine Kiste Bier oder beispielsweise Spezi kosten, schlägt Sebastian Priller, Geschäftsführer der Familienbrauerei, vor. Es gehe um nichts weniger, als die Rettung des Flaschenpfandsystems, so der Brauereichef.

Die aktuelle Flaschenpfandregelung kommt die Brauereien teuer zu stehen, rechnet Priller vor. Denn immer häufiger werden Getränkekästen halbleer oder gar nicht zurückgegeben. Bei einem Pfand von acht Cent käme nur ein Bruchteil der Flaschen wieder zurück. "Selbst die Flaschensammler lassen die Acht-Cent-Flaschen liegen und fischen nur die Dosen aus den Abfallbehältern", hat er beobachtet. Und weil die Logistik-Kosten massiv gestiegen sind, sei es für Händler beispielsweise in anderen Städten unattraktiv geworden, dort verkaufte Riegele-Kisten wieder zurückzusenden und 3,10 Euro Pfand zu kassieren. "Wir wissen, dass viele Händler lieber die Kisten schreddern und sich den Rohstoffwert bezahlen zu lassen, als sie wieder an die Brauerei zurückzugeben", ärgert sich Priller.