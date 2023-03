Rosenaustraße: Stadt will Stellplätze am Wittelsbacher Park streichen

>>Ihre Meinung zum Thema wäre weitaus interessanter gewesen<<



Können Sie gerne haben. Sie schreiben:



>>1. Straßenbahn über alles. Möglichst viele Einwohner über den sanften Zwang zu Fahrgästen machen, um dem extrem teuren System eine Existenzberechtigung zu geben und dessen weiteren Ausbau rechtfertigen zu können.<<



Warum wohl glauben Sie, dass in ganz Europa seit vielen Jahren das System Straßenbahn neu- und ausgebaut wird, wenn es denn so ein extrem teures System wäre? Natürlich kostet der Bau einer Strecke Geld, aber das kostet der Bau und der Unterhalt von Straßen auch. Wobei Straßenbelag weit häufiger erneuert werden muss als Gleismaterial. In eine 42 Meter lange Straßenbahn passen weit über 200 Personen, wenn Sie davon ausgehen, dass im Durchschnitt pro PKW 2 Personen sitzen, dann wird eine Verkehrsfläche von rund 700 Metern belegt! Selbst bei einer geringen Besetzung einer Straßenbahn mit 30 Personen werden mit PKW schon mehr als die doppelte Verkehrsfläche benötigt als mit einer Straßenbahn. In Frankreich werden sogar Hauptstraßen rigoros zurückgebaut zugunsten eigener Bahnkörper für die Straßenbahn! Von der Umweltbelastung durch Abgase und Reifenabrieb will ich gar nicht erst anfangen. Denn Autoverfechter sehen ja auch nur den Preis für den Liter Benzin bei ihren Preisvergleichen.



>>2. Parkplätze nur für Anwohner im Innenstadtbereich,<<



Warum nicht? Sollen Innenstadtbewohner zugunsten von Leuten, die nichts für Parkplätze in einem Parkhaus zahlen wollen, auf die Möglichkeit eines Wohnungsnahen Parkplatzes verzichten? Anwohnerparken ist übrigens keineswegs kostenfrei und garantiert auch keinen Parkplatz!



Jedes Dorf schreit nach einer Umgehungsstraße, aber Stadtbewohner sollen Verkehrslärm und Abgase ertragen, nur weil sie in der Stadt wohnen? Ich bin übrigens kein Bewohner von Augsburg, aber bestens mit der Situation vertraut.

Melden