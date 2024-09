Rückschlag für Oberhausens größtes Bauprojekt: Investor für Zeuna-Stärker-Areal springt ab

In den kommenden Tagen oder Wochen könnte in einem Büro in der Stadtmitte ein Schriftstück ausgelegt werden, das für Oberhausen einige Bedeutung hat. Es handelt sich um einen Bebauungsplan, eine eher trockene Lektüre – doch die Grundlage dafür, dass die riesige Brache, auf der einmal das Firmengelände des Auspuffherstellers Zeuna-Stärker beheimatet war, zu einem Wohngebiet umgewandelt wird. Fast 700 Wohnungen sollen hier entstehen. Es ist ein Vorhaben mit Relevanz nicht nur für den Stadtteil; das derzeit größte konkret absehbare Wohnbauprojekt in der Stadt könnte die Wohnungsnot in Augsburg etwas verringern. Allerdings dürfte es noch Jahre dauern, ehe jemand in Gebäude auf dem Gelände zieht. Zumal momentan offen ist, wer dort eigentlich überhaupt bauen könnte.

