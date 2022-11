Rund 10.000 Augsburger werden Anspruch auf das neue Wohngeld haben

Plus Auf das Augsburger Sozialamt rollt viel Arbeit zu. Die Sozialfraktion hatte Oberbürgermeisterin Weber vorgeworfen, ihre Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Jetzt schlägt die CSU zurück.

Die CSU-Stadtratsfraktion hat am Mittwoch auf die Kritik der Sozialfraktion an Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in Sachen Wohngeld reagiert und Sozialfraktionschef Florian Freund ( SPD) Realitätsferne vorgehalten. Freund hatte zuvor Weber sinngemäß vorgeworfen, ihre Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Die Stadt hätte angesichts der Wohnungssituation schon viel früher das Personal für die Wohngeldbewilligung aufstocken müssen, statt jetzt den Bund für mangelnde Unterstützung bei der Antragsbearbeitung zu kritisieren. Freund sprach von einem "Armutszeugnis".