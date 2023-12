Rutschpartien auf Straßen führen zu insgesamt 35 Unfällen in der Region

Die Polizei meldet für den nordschwäbischen Raum insgesamt 35 Unfälle. Einige Autofahrer werden leicht verletzt. Der Winterdienst in Augsburg ist im Dauereinsatz.

Rechtzeitig zum Wochenende ist der Winter in Augsburg angekommen. Schneefälle sorgten am Freitag für Verkehrsbehinderungen. Es gab einige witterungsbedingte Unfälle. Im Tramverkehr stürzte ein Ast auf eine Oberleitung. Verletzt wurde niemand. Wer als Fußgänger unterwegs war, kam mitunter ins Rutschen. Am Samstag und Sonntag bleibt es frostig.

Der Winterdienst ist im Dauereinsatz. Foto: Silvio Wyszengrad

Der städtische Winterdienst in Augsburg rückte am Freitag in großer Stärke aus. Weil für Samstag weitere Schneefälle angekündigt sind, werden die Beschäftigten gut zu tun haben. Bei der Stadt heißt es: "Die Mitarbeiter des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs, AWS, sind am Wochenende in Bereitschaft, um so auf die derzeitigen Wetterbedingungen adäquat und schnell reagieren zu können." Der AWS verfüge über eine ausreichende Personalstärke.

Beim FCA-Spiel soll es minus elf Grad haben

Für Sonntag ist in Augsburg tagsüber Sonnenschein angekündigt. Die Temperaturen sinken nachts in den zweistelligen Minusbereich. Die angekündigte Kälte werden am Sonntagabend die Fußballfans erleben. Das Spiel des FCA gegen Eintracht Frankfurt beginnt erst um 19.30 Uhr, zwei Stunden später soll es minus elf Grad haben.

Die Kälte am Wochenende wird dafür sorgen, dass der Schnee vorerst liegen bleibt. Für Schlittenfahrer sind es erfreuliche Aussichten. Bereits am Freitag war an den bekannten Rodelbergen im Stadtgebiet einiges los.

Straßenbahn der Linie 2 in Augsburg wird kurzzeitig ausgebremst

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und der Behinderungen im Straßenverkehr kam es bei Bussen und Straßenbahnen der Stadtwerke zu Verspätungen. Sprecher Jürgen Fergg sagt: "Die Tramlinie 2 Richtung Uniklinik musste kurzzeitig ab Kriegshaber abgebrochen werden, weil ein Ast wegen des schweren Schnees abgebrochen und auf die Oberleitung gefallen war." Der Ast sei schnell beseitigt worden. Es habe keine Schäden gegeben. Bei den Stromnetzen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke liegen, gab es laut Fergg keine Vorkommnisse.

Rutschpartien gab es auch für viele Autofahrer. Die Polizei registrierte bis Freitagvormittag rund 35 Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, zu dem die Stadt Augsburg gehört. Beim Großteil der Unfälle entstand Sachschaden, so die Polizei. Es gab sechs Personen, die bei Unfällen leicht verletzt wurden. Die Polizei rät für das anstehende Wochenende zu besonderer Vorsicht. Wer noch mit Sommerreifen unterwegs ist, gefährde sich und andere.