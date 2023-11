Säle im Kongress am Park werden nach Gewässern benannt

Vor elf Jahren wurde die Augsburger Kongresshalle nach der Sanierung wiedereröffnet. Nun nimmt man Abschied vom Sponsoring-Konzept bei der Saal-Benennung.

Die Säle im Kongress am Park, nach der Wiederöffnung vor elf Jahren nach Firmen wie Baramundi oder Stadtwerken benannt, sollen künftig die Namen von Augsburger Gewässern tragen. Nachdem die Verträge mit den Firmen, die in den vergangenen zehn Jahren rund 120.000 Euro einbrachten, Ende des Jahres auslaufen, wird eine Umbenennung fällig. Unternehmensstrategien hätten sich gewandelt und die Konjunktur laufe schleppend, gleichzeitig wolle die Stadt das Thema Wasser-Welterbe voranbringen, so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU). Ab 1. Januar sollen die Nebenräume nach Lech, Wertach, Singold oder Brunnenbach benannt werden. Das Klassik-Radio-Foyer werde seinen Namen beibehalten, weil es ein Gegengeschäft in Form von Sendezeit gibt.

22 Bilder Ein Wasserspaziergang entlang am Augsburger Welterbe Foto: Fridtjof Atterdal

Im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats wurden angesichts der wegfallenden Einnahmen Fragen von SPD und FDP gestellt. Am Ende einigte man sich auf die Gewässernamen mit der Vorgabe, dass die Stadt versuchen solle, Namenszusätze wie "powered by Firma X" zu verkaufen. (skro)