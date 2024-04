Salafisten, Linke, Rocker: Wo Augsburg im Verfassungsschutzbericht auftaucht

Plus Im aktuellen bayerischen Verfassungsschutzbericht geht es mehrmals um Augsburg. Es wird deutlich: Ortsansässige Szenen haben sich teils verändert. Ein Überblick.

Es ist ein umfassendes Werk, das Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU) da am Montag vorgelegt hat. Gut 370 Seiten ist der aktuelle Verfassungsschutzbericht lang, er gibt einen Überblick zu – teils potenziell – verfassungsfeindlichen, sicherheitsgefährdenden und extremistischen Zusammenschlüssen. Auch Augsburg taucht im aktuellen Bericht an verschiedenen Stellen auf, mehr als zwei Dutzend Mal. Das Spektrum dabei ist breit. Eine Übersicht:

Der Verein "Islamisches Buch- und Kulturhaus e. V." soll enge Beziehungen in den Iran pflegen, hier Abbilder iranischer Führungspersönlichkeiten im Vereinslokal.

Der Verfassungsschutz hat die linksextremistische Szene im Blick, darunter auch mehrere Gruppierungen in Augsburg.

Die Rocker-Gruppierung "Bandidos MC" betreibt in Bayern mehrere Chapter, eines davon in Augsburg.