Augsburg

vor 41 Min.

"Das ist halt Fernsehen": Sarah Lettieri will Shopping Queen werden

Die Augsburgerin Sarah Lettieri will Shopping Queen werden. Das Fernsehformat mit Guido Maria Kretschmer war schon oft in Augsburg zu Gast.

Plus Der Shopping-Queen-Bus tourt diese Woche durch Augsburg – zumindest im TV. Die Folge mit Sarah Lettieri wird am Freitag ausgestrahlt. Das erzählt sie über den Dreh.

Von Hannah Lutzenberger

"Mein Stil ist zwar sportlich, aber trotzdem auch elegant", erzählt Sarah Lettieri. Die 31-Jährige ist eine von fünf Teilnehmerinnen der Augsburg-Woche bei der Vox-Sendung "Shopping Queen". Sarah, die als Tanzlehrerin tätig ist, will die neue "Shopping Queen" von Augsburg werden und mit ihrem Gespür für Mode ihre Mitstreiterinnen Leila, Bettina, Luana und Carina hinter sich lassen. Unter dem Motto "Gewollt gerollt! Finde einen tollen Look, rund um deinen neuen Rollkragen!" darf Sarah am Freitag als letzte ihr perfektes Outfit shoppen.

