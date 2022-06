Schiller-Schüler erlaufen 10.000 Euro für ukrainische Kinder

Der Erlös des Spendenlaufs an der Schillerschule soll einem Integrationsprojekt zugutekommen. Augsburg setzt sich auf vielfältige Weise für die Menschen aus und in der Ukraine ein.

Augsburg zeigt weiterhin Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, die hier Zuflucht gefunden haben. Bei mehreren Aktionen kamen beachtliche Geld- und Sachspenden zusammen. Auch die Ukrainer, die in ihrer Heimat geblieben sind, erfahren Hilfe. Hier ein Überblick:

Schillerschule: Die Grund- und Mittelschule in Lechhausen hat einen Spendenlauf zugunsten ukrainischer Kinder, die vor dem Krieg nach Augsburg geflüchtet sind, initiiert. Dieser war eingebunden in ein Sportfest, bei dem auch Sponsoren und Kooperationspartner mithalfen. Mehr als 400 Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis acht gingen an den Start und liefen insgesamt 3266 Runden. Nicht nur bei Rektor Franz-Josef Dorsch war die Freude über das Spendenergebnis groß. Die Schule konnte knapp 10.000 Euro an den Ukrainischen Verein Augsburg für sein Projekt zur Integration von ukrainischen Kindern, Jugendlichen und deren Müttern übergeben.

Zur Spendenübergabe des Sparkassenbezirksverbandes kamen: (von links) Thomas Munding, Stefan Bosse, Jürgen Reichert, Leo Schrell und Martin Sailer zusammen. Foto: Daniel Beiter

Sparkassen: Die neun Sparkassen in Schwaben unterstützen das Hilfswerk Schwaben-Bukowina mit einer Spende von 20.000 Euro. Der in Augsburg ansässige gemeinnützige Verein hilft gezielt in der Region Tscherniwzi (Westukraine), die seit 1997 Partnerregion des Bezirks Schwaben ist. Der Vorsitzende des Sparkassen-Bezirksverbands Leo Schrell und Bezirksobmann Thomas Munding überreichten den Spendenscheck an den Vorsitzenden des Hilfswerks Schwaben-Bukowina, Jürgen Reichert. Durch die Kontakte des Hilfswerks könne sichergestellt werden, dass die Spendengelder dort ankommen, wo sie gebraucht werden, wurde betont.

Das Diako übergab an den Ukrainischen Verein medizinisches Material und Medizintechnik. Unser Bild zeigt: (von links) Prof. Yarema Okhrin, Günter Heidler, Frau Dunets (beide Diako), Andrii Rymlianskyi sowie Rektor Jens Colditz (Diako) . Foto: Diako

Diako: In Abstimmung mit dem Ukrainischen Verein Augsburg hat die Klinik Diako medizinisches Material und Medizintechnik, insbesondere für den Einsatz im Operations- und Intensivbereich, abgegeben. Dabei handelt es sich um Infusionslösungen, Überwachungsmonitore, Ultraschall-Diagnosegeräte und ein Narkosegerät. Insgesamt konnten fünf Paletten mit dringend benötigten und teilweise auf dem freien Markt schwer zu beschaffenden Produkten an die stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, Prof. Yarema Okhrin sowie Andrii Rymlianskyi übergeben werden. Der Verein kümmerte sich um den Transport in das Kriegsland.

Michael Bätzler von der Firma Gizeh (rechts) übergab Manuel Heckmann von den Maltesern die Stromaggregate. Foto: Malteser Hilfsdienst





Malteser Hilfsdienst: Bereits zu Beginn des Krieges war der Malteser Hilfsdienst Augsburg mit Hilfsgütersammlungen aktiv. Insgesamt wurden bisher knapp 10 Tonnen Säuglingsnahrung, Windeln und Verbandsmaterial in Richtung Ukraine gebracht. Bei einem solchen Hilfstransport kam Michael Bätzler, ein Ehrenamtlicher der Malteser, in Kontakt mit Mitarbeitern des zentralen Sammellagers der Malteser Internationalin Katowice/Polen. "Hier wurde mir klar, dass der Bedarf dort weit größer und vielfältiger ist." Besonders hoch sei der Bedarf an Stromerzeugern. Bätzler sprach daraufhin seinen Arbeitgeber, die Firma Gizeh, auf das Thema an. Mit Erfolg. Das Unternehmen stellte insgesamt 30 Stromerzeuger im Gesamtwert von knapp 15.000 Euro zum Transport in die Ukraine zur Verfügung.

Hilfe für Waisen aus der Ukraine

LBBW: Mit einer Spende von 2500 Euro unterstützt die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) am Standort Augsburg die kirchliche Stiftung Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg bei der Hilfe für Kinder mit Behinderung aus der Ukraine. Anfang April hatte die Stiftung den zum Teil mehrfachbehinderten Waisen aus dem Südosten der Ukraine samt Betreuern ein neues Zuhause gegeben.

Gospels für den guten Zweck

Voices of Joy: Ebenfalls zugunsten des Dominikus-Ringeisen-Werks gab der Pop & Gospelchores Voices of Joy Augsburg ein Benefizkonzert in der Pferseer Kirche Herz Jesu. Das Ergebnis: 3000 Euro für das Projekt Zuflucht.

St.-Vinzenz-Stiftung: Bei einem Bücherflohmarkt auf dem Gelände des St.-Vinzenz-Zentrums kamen 3571,39 Euro zusammen, die der Ukrainischen Verein Augsburg für seine Arbeit erhielt. (bau)