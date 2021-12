Schlagzeuger der Why Not Band stirbt im Alter von 63 Jahren

Noch im Oktober trat Schlagzeuger Alwin Rainer, alias Yogi, mit der Why Not Band auf - trotz angeschlagener Gesundheit. Nun starb der Musiker.

Die Augsburger Countrygruppe Why Not Band trauert um ihren Schlagzeuger: Alwin Rainer, alias Yogi, ist nach Angaben der Band am Samstag (11. Dezember) unerwartet nach schwerer Krankheit im Alter von 63 Jahren verstorben. Trotz seiner seit einiger Zeit angeschlagenen Gesundheit war er noch im Oktober mit der Band aufgetreten.

Schlagzeuger der Why Not Band ist tot

Alwin Rainer war seit 2014 Mitglied der Band und prägte sie auch mit seinem "unverwechselbaren Schlagzeug-Groove", schreibt die Musikgruppe. Countrymusik sein neben harter Rockmusik eine seiner großen Leidenschaften gewesen. Bei den Auftritten der Countryband sang er auch. International war der Musiker noch vor wenigen Jahren in verschiedene Stilrichtungen und Bands unterwegs. Auch in der Fernsehserie "Tatort" war er in der Rolle eines Bandleaders zu sehen.

Alwin Yogi Rainer starb im Alter von 63 Jahren

Yogi gehörte nach den Worten seiner Bandkollegen "zu den größten Schlagzeugern nicht nur in Augsburg und Süddeutschland - und das hatte nichts mit seiner Körpergröße (2,08m) zu tun." Neben seinem Können gehörte zu seinem Markenzeichen, dass er beim Schlagzeugspielen auf einem Barhocker saß.

"Die Why Not Band hat mit dem Tod von Alwin Rainer einen prägenden und wichtigen Musiker verloren", schreibt die Band. Er hat bis zuletzt mitgespielt, nur im November habe er nicht mehr auftreten können. Die Trauerfeier findet am Dienstag, 21. Dezember, um 10 Uhr, auf dem Nordfriedhof statt. (AZ)