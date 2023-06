Augsburg

Schleichendes Apotheken-Sterben führt zu Einschnitten in Augsburg

Plus In Augsburg schließen zunehmend Apotheken. Der Druck steigt, nicht nur wegen Online-Konkurrenz. In einem Bereich bekommen Kunden wohl bald Konsequenzen zu spüren.

In der Apotheke, die ihren Namen mit der Tattenbachstraße teilt, gehen viele Stammkundinnen und -kunden ein und aus. Doch zuletzt sind auch einige neue Gesichter hinzugekommen: Menschen, die aus dem Augsburger Umland nach Haunstetten fahren. Das ist an sich keine Besonderheit, die Grenze zum Landkreis ist nah und fließend. Trotzdem sind es zuletzt mehr Kundinnen und Kunden von dort geworden – weil eine beliebte Apotheke in Königsbrunn, die Linden-Apotheke in der Augsburger Straße, dauerhaft geschlossen hat. "Das Aufkommen verlagert sich auf uns und alle, die übrig bleiben", sagt Marc Lindermeir, Leiter der Tattenbach Apotheke. Doch die, die übrig bleiben, werden in Augsburg weniger.

Die Zahl der Apotheken in Augsburg ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Wie die Bayerische Landesapothekerkammer auf Anfrage mitteilt, sank sie von 87 im Jahr 2002 auf 78 im Jahr 2012 auf derzeit 68 (Stand jeweils 31. Dezember). Das entspricht einem Rückgang um rund 22 Prozent – in einem Zeitraum, in dem die Stadt-Bevölkerung um rund 16 Prozent anwuchs.

