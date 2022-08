Augsburg

14:55 Uhr

Großbaustelle in der Ulmer Straße: Es kommt zu Verkehrsbehinderungen

Auf einem Teilstück der Ulmer Straße in Kriegshaber gibt es seit Montag eine neue Baustelle.

Die Stadtwerke sanieren Schienen und Asphalt, eine Umleitung ist eingerichtet. Die größte Baustelle in den Ferien ist in Augsburg am Moritzplatz.

Von Michael Hörmann

In den Sommerferien sind Autofahrerinnen und Autofahrer Baustellen im Stadtgebiet gewohnt. Stadtwerke und Stadt Augsburg nutzen die Ferien, um Sanierungsarbeiten zu erledigen. Seit Montag ist nun auch die Ulmer Straße in Kriegshaber betroffen. Die Stadtwerke erledigen Sanierungsarbeiten an den Schienen und dem Asphalt. Zwischen Neusässer Straße und Obere Osterfeldstraße ist die Ulmer Straße deshalb gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Kobelweg und die Bürgermeister-Ackermann-Straße. Die Arbeiten sollen bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein, informiert die Stadt. Einschränkungen am Moritzplatz betreffen Geschäftsleute und Wirte Größte Baustelle im Stadtgebiet ist gegenwärtig am Moritzplatz. Die Stadtwerke verlegen neue Gleise für die Straßenbahn. Die Auswirkungen sind weitreichend. Die Haltestelle am Moritzplatz steht bis Ende der Ferien nicht zur Verfügung. Eine Durchfahrt der Maximilianstraße ist für Fahrzeuge nicht möglich. Einschränkungen betreffen ferner Geschäftsleute, Gastronomen und Passanten. Lesen Sie dazu auch

Augsburg Auch in der Schaezlerstraße gibt es jetzt Verkehrs-Behinderungen

Augsburg Das Jakobertor bekommt ein neues Dach – wo in Augsburg noch gebaut wird

Themen folgen