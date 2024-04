Seit Jahren ein Ärgernis: Uniklinik sperrt Rolltreppen und baut um

Seit Jahren sind Patienten, Angehörige und Mitarbeiter an der Augsburger Uniklinik mit stillstehenden Rolltreppen konfrontiert. Nun steht ein größerer Umbau an.

Wer sich innerhalb des Uniklinikums Augsburg (UKA) bewegen will, der steht schon seit Jahren immer wieder vor einem Problem – nämlich einer Rolltreppe außer Funktion. Ein Ärgernis, das im größten Krankenhaus der Region zu vielen unvorhergesehenen Umwegen führt und Patienten und Angehörige ebenso wie UKA-Personal beschäftigt. Inzwischen sind die Rolltreppen im Eingangsbereich komplett gesperrt – aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Doch Besserung ist in Sicht.

Uniklinik Augsburg sperrt Rolltreppen im Eingangsbereich komplett

Die Rolltreppen im Eingangsbereich wurden 1978 installiert, wie UKA-Sprecher Richard Goerlich auf Anfrage mitteilt. In den vergangenen Jahren seien sie immer wieder kurzfristig nicht befahrbar gewesen, um Reparatur- und Wartungsarbeiten vorzunehmen. "Seit einigen Monaten ist nun aufgrund der sich häufenden technischen Ausfälle klar, dass es so nicht weitergeht", sagt Goerlich. Ersatzteile seien aufgrund des Alters der Rolltreppen nicht mehr verfügbar. Der Vorstand habe deshalb beschlossen, die Rolltreppen zu sperren, der Rückbau laufe in diesen Tagen an. Ein Beschluss, die Treppen neu zu bauen, sei schon vor einigen Monaten gefasst worden.

So sollen die neuen Treppen im Eingangsbereich der Augsburger Uniklinik aussehen. Foto: UKA

Nach Auskunft des Sprechers sollen die Rolltreppen ins 1. Obergeschoss und ins Untergeschoss in zwei Bauabschnitten ersetzt werden – "durch eine L-förmige Gehtreppe mit bequemer Stufenhöhe". Dadurch bestehe neben einer "architektonischen Aufwertung der Eingangshalle" auch die Möglichkeit, weitere Sitzgelegenheiten für Patienten und Besucher zu schaffen. Die "90-Grad-Treppe" sei "Auftakt zu einer Vielzahl an Maßnahmen, die in der kommenden Zeit neu eingeführt werden, um die Attraktivität der Eingangshalle zu erhöhen und die architektonische Gestaltung zu modernisieren." Die Halle solle schöner und mit neuen Service- und Konsummöglichkeiten ausgestattet werden. Dazu zähle etwa auch die neue, rund eine halbe Million teure Patientenbücherei.

Eingangsbereich am UKA soll grundlegend umgestaltet werden

Bis die neuen Treppen eröffnet werden, können innerhalb des Gebäudes bestehende Treppen sowie Fahrstühle genutzt werden. Wie Angehörige berichten, soll es im Zusammenhang mit den defekten Rolltreppen auch zu Zwischenfällen und Verletzungen gekommen sein. Goerlich teilt mit, dass derzeit nur zwei Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit bekannt seien, die jedoch nicht unmittelbar auf technische Probleme mit der Rolltreppe zurückzuführen seien. So sei eine Patientin der Augenklinik im Erdgeschoss im Bereich vor der Treppe hingefallen, eine Reinigungskraft habe auf der Treppe einen Schwindelanfall erlitten und sei dabei hingefallen. "In beiden Fällen kam es erfreulicherweise zu keiner behandlungsbedürftigen Verletzung", sagt Goerlich.

