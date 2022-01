Selbsthilfegruppe für Angehörige von Corona-Verstorbenen trifft sich

Der nächste Termin für das Treffen der Augsburger Selbsthilfegruppe für Angehörige von Corona-Verstorbenen steht fest. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Seit Ende vergangenen Jahres gibt es eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen, die an Corona gestorben sind. Das nächste und inzwischen dritte Treffen findet am Freitag, 21. Januar, um 18 Uhr statt. Der Ort wird den Teilnehmenden mitgeteilt. Gegründet hat sie Michaela Fischer, deren Ehemann an Covid-19 gestorben ist.

Interessenten werden gebeten, sich unter folgender E-Mail-Adresse anzumelden: covid19-angehoerige2021@web.de. Auch kann man sich an die städtische Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen unter der Telefonnummer 0821/324-2016 oder per E-Mail an die Adresse shg.gesundheitsamt@augsburg.de wenden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch