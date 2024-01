Sind 40 Prozent die Lösung?

Plus Der sich abzeichnende Rückgang bei den geförderten Wohnungen trifft Menschen mit wenig Einkommen am härtesten. Lösungen sind schwierig.

Der sich abzeichnende Sinkflug bei den geförderten Wohnungen in Augsburg in den kommenden Jahren verheißt nichts Gutes: Für Menschen mit wenig Einkommen wird es schwieriger werden, etwas zu finden, zumal die Mieten im freien Wohnungsmarkt perspektivisch steigen werden. Im Grunde ist letztere Entwicklung die problematischere, weil sie die Bevölkerung in ganzer Breite trifft. Doch die Sozialwohnungen sind ein besonderes Angebot für arme Menschen und bieten, weil reine Sozialsiedlungen vermieden werden sollen und eine Durchmischung der Milieus wichtig ist, auch für die Mittelschicht ein Angebot.

Die Preisentwicklung beim Wohnen lässt sich nicht ausschließlich über mit Steuergeld staatlich alimentierte Wohnungen ausgleichen. Hier spielen Faktoren wie Bau- und Bodenpreise oder energetische Anforderungen eine Rolle, aber als ein Bestandteil zur Problemlösung haben geförderte Wohnungen natürlich ihre Berechtigung. Es war richtig, dass sich der Stadtrat zum Ende der vergangenen Periode zu einer Sozialquote von 30 Prozent in Neubaugebieten durchgerungen hat. Andernfalls ließe sich der Mangel noch weniger verringern.

